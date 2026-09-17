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Царьград

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Пожар в школе журналистики СПбГУ: кровля вспыхнула на 500 «квадратах»

Пожар в школе журналистики СПбГУ: кровля вспыхнула на 500 «квадратах»

Вечером 17 сентября в доме 26 по 1-й линии Васильевского острова загорелась кровля здания, где располагается Высшая школа журналистики СПбГУ.

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