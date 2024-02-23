Белорусские велосипедисты завоевали золото на "Играх будущего"

Белорусские велосипедисты положили в копилку Беларуси первое золото "Игр будущего". Спортсмены в виртуальной гонке "фиджитал-велоспорт" по итогам четырех этапов набрали 522 балла, что на 53 балла больше, чем у преследователей - квартета из России.