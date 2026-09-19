Где купить бензин по 100 рублей за литр в Крыму 19 сентября: адреса АЗС

Сегодня, 19 сентября с 8:00 до 10:00 бензин по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС ( информация обновляется): Симферополь АЗС «Формула» — улица Киевская, 231 · АИ-92 — 100 руб.