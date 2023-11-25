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РПЛ о белой форме «Спартака»: «Комплекты согласовываются заранее – никто не везет с собой запасную. Мяч имел контрастную окраску – он заметнее для участников матча, чем на ТВ»

РПЛ о белой форме «Спартака»: «Комплекты согласовываются заранее – никто не везет с собой запасную. Мяч имел контрастную окраску – он заметнее для участников матча, чем на ТВ»

«Спартак» обыграл «Балтику» (2:0) в матче Мир РПЛ. Игра проходила на заснеженном поле. В лиге ответили на вопрос о том, почему в игре не был использован красный мяч.

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