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ГТРК Татарстан

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В Татарстане снизилось число хулиганств

В Татарстане снизилось число хулиганств

На итоговой коллегии судей РТ, и.о. Председателя Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский сообщил, что за последние три года в Татарстане зарегистрировано снижение числа дел по хулиганствам и изнасилованиям.

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