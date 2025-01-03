На трассе в Казахстане произошло массовое ДТП с участием около 95 автомобилей

На трассе Астана — Щучинск в Казахстане из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции произошло массовое ДТП с участием около 95 автомобилей, сообщает национальный оператор автомобильных дорог «Казавтожол».
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