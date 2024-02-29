Характеристика 1 марта 2024 года по лунному календарю: период исполнения желаний Анастасия1 марта 2024 года, согласно лунному календарю, обещает быть периодом испытаний, требующих тщательного обдумывания стратегии действий.
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