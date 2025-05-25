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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» – фаворит следующего сезона КХЛ. СКА – 2-й, «Трактор» – в топ-10

«Локомотив» – фаворит следующего сезона КХЛ. СКА – 2-й, «Трактор» – в топ-10

Букмекеры назвали фаворитов КХЛ в сезоне-2025/26. Главным претендентом на чемпионство котируется действующий обладатель Кубка Гагарина – «Локомотив».

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