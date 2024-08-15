Совкомбанк видит предпосылки для снижения прибыли во II полугодии

Чистая прибыль Совкомбанка в первом полугодии 2024 года снизилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39 млрд рублей, свидетельствуют данные кредитной организации по МСФО.
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