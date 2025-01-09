Первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту пройдет в Ростове 21 января

Южный окружной военный суд 21 января начнет разбирательство по уголовному делу в отношении восьми человек, которые обвиняются в причастности к теракту на Крымском мосту, произошедшему в октябре 2022 года.
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