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«Интер» рассматривает Спенса после срыва трансфера Халайли

Левый защитник « Тоттенхэма » Джед Спенс вошел в шорт-лист « Интера ». Миланский клуб обратил внимание на 25-летнего игрока сборной Англии после срыва трансфера вингера « Юниона » Анана Халайли , сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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