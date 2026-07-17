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Царьград

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"Ангелы Плющенко" запросили госфинансирование через 17 дней после смены гражданства "Гном Гномычем"

"Ангелы Плющенко" запросили госфинансирование через 17 дней после смены гражданства "Гном Гномычем"

Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" запросила государственное финансирование в России спустя 17 дней после смены спортивного гражданства сыном основателям организации Евгения Плющенко Александром.

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