"Ангелы Плющенко" запросили госфинансирование через 17 дней после смены гражданства "Гном Гномычем"

Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" запросила государственное финансирование в России спустя 17 дней после смены спортивного гражданства сыном основателям организации Евгения Плющенко Александром.
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