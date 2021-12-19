В начале 80-х годов перед Днём Победы в 7-й класс были приглашены бывшие партизаны: история школьного учителя

Фото взято с i.pinimg.com и принадлежит автору Вот как вы представляете себе партизан? Суровые, смелые, осторожные, самоотверженные.
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