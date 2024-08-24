Архангельский ЦБК отпраздновал свой день рождения

Накануне в Новодвинске прошли торжественные мероприятия, посвящённые 84-летию комбината. С момента основания предприятие проделало огромный путь и сегодня его продукция известна далеко за пределами региона.
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