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В поселке под Челябинском нет ни одной безопасной детской площадки

В поселке под Челябинском нет ни одной безопасной детской площадки

Дети поселка в Еманжелинском районе ежедневно рискуют здоровьем на прогулке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка Зауральский Еманжелинского района не на шутку обеспокоены состоянием детских площадок на своей территории.

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