Рекордно высокое число трейдеров CME Bitcoin свидетельствует о растущем институциональном интересе

Институциональный интерес к биткойну продолжает стремительно расти. По данным CME, к концу мая число крупных держателей открытых позиций по фьючерсам на биткойн достигло рекордных 217 — это на 36% больше по сравнению с началом года.
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