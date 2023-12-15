Минобороны Польши раскрыло детали расследования катастрофы Ту-154

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что польская комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, унесшей жизнь президента страны Леха Качинского, использовала государственные средства не по назначению и лгала о ходе дела.