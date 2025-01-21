Для красоты кожи и «стальных» нервов: 7 причин, чтобы попробовать чай из облепихи

Плоды облепихи славятся не только своим отменным вкусом, но и полезными свойствами.Эти ярко-оранжевые ягоды – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, поэтому не стоит упускать возможность приготовить из них ароматный и вкусный чай.
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