Последние новости

32 194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Николаева
    Ну Путин не дурак, поэтому встречи не будет))))Почему Путин нико...
  • Борис Виленский
    Если Путин согласится на встречу с продажной тварью Зеленским, это лишит его многих сторонников.Почему Путин нико...
  • Илья Исайкин
    прикрыть "ларьки" тридцатисеребренников и все тут!Выгодное дело – Р...

«Ни в коем случае»: Касперская призвала россиян не сдавать свои биометрические данные

«Ни в коем случае»: Касперская призвала россиян не сдавать свои биометрические данные

Недавно Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступило с инициативой провести годовой эксперимент по размещению россиянами своих биометрических данных через специальное приложение "Биометрия", "с применением мобильного телефона, смартфона, планшетного компьютера, а также использованию указанной системы государственными органами, банками и иными организациями с применением указанных биометрических персональных данных при предоставлении отдельных услуг".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх