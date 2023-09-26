Песков заявил, что не знаком с фактами, когда Исинбаева предавала Родину

РИАМО - 27 сен. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил воздержался от комментариев по поводу высказываний главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в отношении двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.
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