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В Госдуме предложили ввести наказание для блогеров и коучей

В Госдуме предложили ввести наказание для блогеров и коучей

В Госдуме предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, введя специальную статью, предусматривающую ответственность для блогеров, которые оказывают информационно-консультативные или образовательные услуги с нарушением закона.

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