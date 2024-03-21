В Госдуме предложили ввести наказание для блогеров и коучей

В Госдуме предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, введя специальную статью, предусматривающую ответственность для блогеров, которые оказывают информационно-консультативные или образовательные услуги с нарушением закона.
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