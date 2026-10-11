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Раскол в Берлине: Мерц требует подчинения от бунтующих однопартийцев на фоне глубокого кризиса в ФРГ

Раскол в Берлине: Мерц требует подчинения от бунтующих однопартийцев на фоне глубокого кризиса в ФРГ

БЕРЛИН, 11 октября, ФедералПресс. Верхушка немецкого Христианско-демократического союза столкнулась с жестким внутренним противостоянием из-за провального экономического курса и нарастающего социального хаоса в стране.

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