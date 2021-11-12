Минск предложил ЕС единственный выход из миграционного кризиса

Белоруссия призвала Литву и Польшу к диалогу.фото: wikipedia.org Заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс предложила Европейскому Союзу единственный выход из ситуации с беженцами, штурмующими польско-белорусскую границу.