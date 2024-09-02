В Венесуэле хотят арестовать экс-кандидата в президенты Гонсалеса

Запрос о выдаче ордера на арест бывшего кандидата в президенты от венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутии был подан Генеральной прокуратурой Венесуэлы, сообщает 3 сентября пресс-служба прокуратуры.
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