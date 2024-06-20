Директор СБ американской криптобиржи Kraken Ник Перкоко: «Белые хакеры украли у биржи Kraken $3 млн»

Ник Перкоко, директор службы безопасности американской криптовалютной биржи Kraken, сообщил, что группа анонимных белых хакеров использовала программу лояльности Kraken Bug Bounty для незаконного присвоения криптовалют на сумму около $3 000 000.
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