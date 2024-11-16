Кишечно-раковые бактерии

Онкогенность кишечной палочки зависит от её способности пробираться вплотную к клеткам кишечника. Когда мы говорим о мутациях в ДНК, то среди виновников обычно называем ультрафиолет, или ионизирующее излучение, или вещества-канцерогены, или собственный клеточный аппарат для удвоения (репликации) ДНК – известно, что белки репликации работают не со стопроцентной точностью.