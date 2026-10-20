Личная жизнь 79-летнего артиста Олега Шкловского сделала новый поворот. Актер, которого зрители помнят по советским фильмам и популярным телесериалам, официально расстался с Наталией Микольшиной.
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