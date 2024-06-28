В России обвалилась цена на Mitsubishi Xpander Cross, который подешевел до 2,5 млн рублей

Компактвэн с высоким клиренсом Mitsubishi Xpander Cross очень сильно подешевел в России. В начале марта машины стоили 3,4 млн рублей, в начале июня цена упала до 3,25 млн рублей, а сейчас такие машины предлагают от 2 560 000 рублей.
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