«Уголовные мифы» о Великой Отечественной: «блатные патриоты»

В канун очередного юбилея Великой Победы поры развеять озвученные в безумные времена «перестройки» и последующие годы фантастически лживые и отвратительные измышления, со временем стараниями некоторых «творческих личностей» превратившиеся в чуть ли не один из главных «черных мифов» о Великой Отечественной.
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