Назван предел укрепления рубля

Тренды, связанные с активизацией продаж валюты экспортерами и высокой процентной ставкой, будут сохраняться и способствовать достаточно крепкому рублю, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.
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