Мои мысли. Как, на днях, я обещал - выполняю. Ведь я почти постоянно свободен и, занимаясь домашними делами, обязательно включаю инет и слушаю всяких - разных.
Мои мысли.
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Мои мысли. Как, на днях, я обещал - выполняю. Ведь я почти постоянно свободен и, занимаясь домашними делами, обязательно включаю инет и слушаю всяких - разных.
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