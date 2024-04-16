В Астрахани впервые выбрали школьного советника года

Данный конкурс планируется проводить регулярно. Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями введена в образовательные организации с 1 сентября 2022.
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