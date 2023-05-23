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Уроженец Таджикистана подозревается в похищении жены экс-главкома ВДВ Колмакова

Уроженец Таджикистана подозревается в похищении жены экс-главкома ВДВ Колмакова

Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы по подобному составу.23-летний уроженец Таджикистана Эмомхусайн Лугмонов стал ключевым подозреваемым в деле о похищении в Москве супруги бывшего главкома ВДВ генерал-полковника Александра Колмакова.

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