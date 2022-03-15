Морозов о продолжении карьеры: «Закончить мы всегда успеем»

Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова поделились мыслями об Олимпиаде в Пекине и завершении карьеры.

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