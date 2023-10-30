Три российских оператора мобильной связи отменяют плату за раздачу интернета

В сентябре 2023 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала "большой четверке" российских операторов мобильной связи предупреждение об отмене взимания платы с граждан за раздачу интернета с мобильных устройств.
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