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Почему Россия отстала

Почему Россия отстала

Спящий медведь. Авторские права на карикатуру принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Культурная периферийность и дефицит денег Недавно вышла в печати книга экономиста Дмитрия Травина “Почему Россия отстала?” Как сам автор отмечает, правильнее сформулировать “Почему Россия развивалась медленнее, чем другие регионы, в частности западная Европа”.

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