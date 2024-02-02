Спящий медведь. Авторские права на карикатуру принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Культурная периферийность и дефицит денег Недавно вышла в печати книга экономиста Дмитрия Травина “Почему Россия отстала?” Как сам автор отмечает, правильнее сформулировать “Почему Россия развивалась медленнее, чем другие регионы, в частности западная Европа”.