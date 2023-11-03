«Почта России» приостановила проект по доставке грузов беспилотниками

Согласно федеральной программе по беспилотной транспортировке грузов, до конца текущего года «Почта России» планировала освоить беспилотниками вертолетного типа порядка 7 постоянных маршрутов в районе Ямале и еще 21 — на Чукотке.
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