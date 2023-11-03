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«Почта России» приостановила проект по доставке грузов беспилотниками

«Почта России» приостановила проект по доставке грузов беспилотниками

Согласно федеральной программе по беспилотной транспортировке грузов, до конца текущего года «Почта России» планировала освоить беспилотниками вертолетного типа порядка 7 постоянных маршрутов в районе Ямале и еще 21 — на Чукотке.

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