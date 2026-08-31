Юра Борисов покорил «Космос» в честь выхода «Девятой планеты»

Фото: пресс-служба «Централ Партнершип» В рамках III Московской международной недели кино 29 августа на ВДНХ состоялся экстремальный перформанс, приуроченный к выходу фантастического блокбастера «Девятая планета».
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