На подпись Трампу: в США готовы "адские" санкции против России по Украине

КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ Последние новости из США подтверждают справедливость американской поговорки It ain't over till it's over ("Ничего не закончено, пока это не закончено"), что примерно соответствует русскому "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь".
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