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    Кажись, эти "юродивые" (из "колхоза" ЕС!), - вообще с "кукушкой" не дружат и окончательно "теряют берега"!!!Президент Франции...
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Медведчук обвинил Запад в нежелании мира на Украине и предложил украинцам строить демократию «без западных кураторов»

Медведчук обвинил Запад в нежелании мира на Украине и предложил украинцам строить демократию «без западных кураторов»

Украинский оппозиционный политический деятель Виктор Медведчук обвинил западные государства в нежелании установления мира на территории бывшей советской республики и предложил соотечественникам строить демократию «без западных кураторов».

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