«США и Британия охотятся за Путиным»: на саммит G20 полетит Лавров

Президента России Владимира Путина пригласили на саммит Большой Двадцатки в Бразилию. Но все прекрасно понимают, что глава государства не полетит туда, вместо него в мероприятии будет принимать участие глава МИД РФ Сергей Лавров.
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