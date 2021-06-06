Необычная история

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Настоящие амазонки

Настоящие амазонки

Масонская Ложа «Катехизис и Катарсис» Настоящие амазонки Легенд про них ходило много, даже в мифы Древней Греции попали.

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Александр Романченко
"...Легенд про них ходило много, даже в мифы Древней Греции попали. И ведь, чёрт подери, их нашли! Были девки с оружием, скакавшие по степям, да к тому же по донским степям и по украинским. Есть на Украине знаменитый могильник - Мамай Гора. Вообще Украина, без ложной лести, это реально колыбель и восточных славян, и огромного пласта скифской культуры. ..."
Одиссей
хм..... а своей-то мыслью нас побаловать не хотите? а что до автора исходника, то вот ЛИЧНО Я сформулировал бы так: не "Вообще Украина, без ложной лести...", а "ТЕРРИТОРИЯ Украины...", ибо сама Околица к амазонкам отношение имеет весьма отдаленное...

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