Александр РоманченкоПолитикаНастоящие амазонки Масонская Ложа «Катехизис и Катарсис» Настоящие амазонки Легенд про них ходило много, даже в мифы Древней Греции попали.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...Легенд про них ходило много, даже в мифы Древней Греции попали. И ведь, чёрт подери, их нашли! Были девки с оружием, скакавшие по степям, да к тому же по донским степям и по украинским. Есть на Украине знаменитый могильник - Мамай Гора. Вообще Украина, без ложной лести, это реально колыбель и восточных славян, и огромного пласта скифской культуры. ..."Одиссейхм..... а своей-то мыслью нас побаловать не хотите? а что до автора исходника, то вот ЛИЧНО Я сформулировал бы так: не "Вообще Украина, без ложной лести...", а "ТЕРРИТОРИЯ Украины...", ибо сама Околица к амазонкам отношение имеет весьма отдаленное...Комментировать
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