685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35 Скрывает детей? Что известно о личной жизни Кабаевой Алина Кабаева тщательно скрывает подробности частной жизни, из-за чего в Сети то и дело появляются разные слухи.