Самое сложное начнётся после СВО: Россия готова к интеграции с Украиной?

Сейчас для России первоочередным вопросом является победа в войне - на решение этой задачи направлены все ресурсы и усилия.
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Никакой интеграции. Это бессмысленное занятие. Тех кто недоволен в Еуропу. И никакой помощи этим Мазепам.