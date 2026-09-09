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Царьград

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Самое сложное начнётся после СВО: Россия готова к интеграции с Украиной?

Самое сложное начнётся после СВО: Россия готова к интеграции с Украиной?

Сейчас для России первоочередным вопросом является победа в войне - на решение этой задачи направлены все ресурсы и усилия.

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