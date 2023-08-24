Полиция задержала мигранта, напавшего на девушку во время пробежки в посёлке Нахабино

Владимир Тойвонен

Почему очевидцы на месте не поговорили с ним по мужски? А всем женщинам, девушкам и девочкам советую не выходить на улицу без перцового баллончика. Желательно того, что против собак, там перец посильнее. И не предупреждать, а сразу в глаза пускать. Долго будет слёзы лить.👍