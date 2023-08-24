В подмосковном посёлке Нахабино мигрант ударил девушку по лицу за бег в спортивных шортах. Во время пробежки Фаины неизвестный очень заботливый иностранный специалист схватил ее за руку и со словами «Ты че так выглядишь?!» ударил по лицу.
Полиция задержала мигранта, напавшего на девушку во время пробежки в посёлке Нахабино
Комментарии
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Владимир Тойвонен
Почему очевидцы на месте не поговорили с ним по мужски? А всем женщинам, девушкам и девочкам советую не выходить на улицу без перцового баллончика. Желательно того, что против собак, там перец посильнее. И не предупреждать, а сразу в глаза пускать. Долго будет слёзы лить.👍
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14 час.
павел никоненко
В следующий раз пусть совсем без трусов бегает, только быстро, как ей её крендель посоветовал.
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12 час.
Александр Ершов
всех "незаменимых работников" гнать взашей
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11 час.
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