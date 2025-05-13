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Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов гаубиц «Мста-С»

Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов гаубиц «Мста-С»

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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