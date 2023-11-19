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Килиан Мбаппе: «Даже величайшим приходилось меняться. Месси в «ПСЖ» был не тем, что в «Барсе», и это позволяло ему продолжать побеждать»

Килиан Мбаппе: «Даже величайшим приходилось меняться. Месси в «ПСЖ» был не тем, что в «Барсе», и это позволяло ему продолжать побеждать»

«Знаете, футбол диктует ход времени, задает свой темп. Если ты не меняешься, то футбол двигается дальше, и все о тебе забывают.

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