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Регионы России

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Все 17 ценностей отрисованы живым художником без нейросетей

Все 17 ценностей отрисованы живым художником без нейросетей

Российские ценности — патриотизм, историческая память, крепкая семья — до сих пор формулировались сухими строками указа Президента № 809 и редко доходили до школьников и студентов иначе, чем через лекции.

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