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Джорди Бенн пройдет просмотр в «Далласе». Он уже играл за «Старс» с братом Джейми

36-летний защитник приедет в тренировочный лагерь «Старс» в сентябре.  Старший брат капитана техасцев Джейми Бенна уже выступал в системе клуба с 2010 по 2017 годы.

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