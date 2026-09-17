«Денег нет, но вы держитесь». Европейская версия

Выступая накануне в Европарламенте, Урсула фон дер Ляйен практически дословно сформулировала для Украины европейскую версию незабвенного «денег нет, но вы держитесь».
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